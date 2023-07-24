Сборная России стала обладателем БЕТСИТИ Кубка Наций

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В Санкт-Петербурге завершился БЕТСИТИ Кубок Наций по пляжному футболу.

В решающем матче сборная России переиграла Иран со счетом 4:3. В составе россиян дублем отметился Алексей Макаров, еще один гол забил Остап Федоров и автогол на свой счет записал иранец Али Миршекари.

Россияне прошли весь турнир без поражений и набрали девять очков. Ранее подопечные Михаила Лихачева обыграли ОАЭ (3:0) и Сенегал (6:4).

На втором месте финишировали иранцы с шестью очками. Бронзовые медали завоевал Сенегал. Африканцы набрали три очка. Замкнули турнирную таблицу ОАЭ с нулем очков.

Первый в истории БЕТСИТИ Кубок Наций проходил в Санкт-Петербурге с 21 по 23 июля.

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