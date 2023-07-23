Россия в шаге от трофея! Поставь на нее в сегодняшнем матче и получи бонус до 100 000 рублей!

23 июля в Санкт-Петербурге в рамках третьего тура БЕТСИТИ Кубка Наций по пляжному футболу сборная Россия сыграет с командой Ирана. Матч начнется в 15:00.

Российская команда близка к триумфу на турнире: у наших парней две победы в двух матчах. Сначала была обыграна сборная ОАЭ (3:0), а затем команда Сенегала (6:4). Теперь им остался всего один шаг: сегодня коллектив Михаила Лихачева сразится с Ираном и, в случае победы, заберет международный трофей.



Иранцы подходят к этой игре в отличной форме. Сборная обыграла команды Сенегала и ОАЭ с общим счетом 15:1. С Россией иранцы встречались 14 раз и имеет равное с ней количество побед: по 7.



Перед этой встречей аналитики БЕТСИТИ считают Россию фаворитом. На нее дают кэф 1.56. Успех Ирана можно взять за 3.50. Возможность ничейного исхода оценивается экспертами в 7.50.

Победа России с форой (-2) есть в линии БЕТСИТИ за 2.33, тотал команды 6.5 больше – за 3.50. Также можно поставить на волевую победу одной из сборных в матче за те же 3.50.

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