Преступники украли более миллиона у клиентов Parimatch и Winline. Доступ к аккаунту они получили через перевыпуск сим-карт

В 2021 году Илья Евсеев, Дмитрий Куликов и Ангелина Буланова оказались в составе ОПГ, целью которой были деньги клиентов Parimatch и Winline. С помощью поддельных документов злоумышленники перевыпускали сим-карты в салонах «Теле 2». Эти сим-карты были оформлены на номера действующих игроков букмекерских контор.

Так члены ОПГ получали доступ к мобильным приложениям БК и выводили деньги с аккаунтов на свои банковские счета.

У одного из потерпевших, чье имя не называется, преступники похитили почти миллион рублей. У другого потерпевшего почти удалось украсть 2,5 млн рублей, однако преступление не было доведено до конца.

В итоге суд Санкт-Петербурга назначил Евсееву и Булановой 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет, каждому. Куликов был приговорен к 5,5 годам условного срока с тем же испытательным сроком. Организаторов ОПГ найти не удалось.