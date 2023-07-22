«Урал» впервые обыграл ЦСКА в РПЛ. В прематче коэффициент доходил до 4.50

«Урал» дома обыграл ЦСКА в первом матче сезона-2023/24 (2:1).

Это первая победа екатеринбуржцев над москвичами в рамках премьер-лиги, до этого победы случались в 90-е. В прематче коэффициент на победу «Урала» доходил до 4.50 , вчера – 3.85.

На тотал больше 2,5 голов можно было поставить за 2.41.

Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагал присмотреться к индивидуальному тоталу ЦСКА в 1 мяч за 2.75.

Ставки дня на РПЛ: тотал на ЦСКА, победа «Локомотива», угловые «Зенита»

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