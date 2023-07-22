«Урал» впервые обыграл ЦСКА в РПЛ. В прематче коэффициент доходил до 4.50

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«Урал» дома обыграл ЦСКА в первом матче сезона-2023/24 (2:1). 

Это первая победа екатеринбуржцев над москвичами в рамках премьер-лиги, до этого победы случались в 90-е. В прематче коэффициент на победу «Урала» доходил до 4.50, вчера – 3.85.

На тотал больше 2,5 голов можно было поставить за 2.41.

Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагал присмотреться к индивидуальному тоталу ЦСКА в 1 мяч за 2.75.

Ставки дня на РПЛ: тотал на ЦСКА, победа «Локомотива», угловые «Зенита»

Раздел «Ставки» на Sports.ru

11 комментариев

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владимир
это не осечка ,это позор всей администрации.
+6
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SALTAN
Ответ Альберт Никольский
Федотов,я думаю тебе пора,твой максимум уже позади,больше у тебя ничего не будет!
В прошлом году болельщики тоже костерили Федотова в начале сезона. В конце, буквально молились на него.
+4
0
+4
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SALTAN
Кстати, в 1995 г. Ханкееву пас дал Федотов. Нынешний тренер ЦСКА.
Хорошо помню матч 1993 г. Тогда гол забил Сергей Передня. Тоже на Уралмаше выиграли у ЦСКА 1:0.
+2
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Константин Казаков
Урааааллл!!!!
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Dmitry Averyanov
Если ничего не изменить с трансферами, то с таким составом зона стыков- наш сладуий сон! Думается, что и Федотов слегка в шоке от ситуации, но случай с Мединой на его совести и можно было давать Карраскалю больше времени. Сейчас перспектив у ЦСКА пока Нет никахих...
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Дмитрий Морозов
Ответ SALTAN
В прошлом году болельщики тоже костерили Федотова в начале сезона. В конце, буквально молились на него.
Истина где-то посередине...
+1
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леннорыч-абрамович
Выходы Акинфеева легендарны! Как и выходы Ермакова.
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TheSportNik
Пожалел Ганчаренко ЦСКА убрал Юшина и Каштанова рано, а так как бы разгромил Урал команду Федотова, даже нельзя ее называть славным именем ЦСКА.
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Alexey Petrov
Чётко, на классе! Поздравляю 043!
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Дмитрий Морозов
Знал бы прикуп жил бы в Сочи...
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