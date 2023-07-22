Какие шансы у ЦСКА Зайнутдинова выиграть чемпионат России 2023/2024?

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Бахтиер Зайнутдинов Sports.ru - Казахстан Ставки

Вчера матчем «Динамо» – «Краснодар» стартовал новый сезон Российской Премьер-Лиги. Откройте турнир с бонусом Fonbet для новых клиентов – фрибетом 5000 тенге при регистрации. Хороший повод воспользоваться фрибетом – матч «Урал» – ЦСКА 22 июля. В этой игре болеем за лидера сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова. В прошлом розыгрыше Зайнутдинов сыграл за ЦСКА 21 матч, забив 1 гол и сделав 2 результативные передачи.

ЦСКА – один из фаворитов нового сезона РПЛ. На победу «армейцев» в чемпионате можно поставить за 6.80. В прошлом розыгрыше ЦСКА занял второе место. Это отличный результат для команды, занявшей в сезоне 2021/22 пятое место. Новый сезон – очередной шанс для подопечных Владимира Федотова превзойти себя.

Но отобрать титул у «Зенита» – задача не из легких. Петербургский клуб в прошлом сезоне стал чемпионом в пятый раз подряд, а его отрыв от ближайшего преследователя составил 12 очков. «Зенит» стал самым результативным клубом чемпионата с 74 голами, пропустив всего 20 мячей – еще один лучший показатель лиги. Поставить на то, что «Зенит» вновь станет чемпионом России, можно за 1.43.

В петербургском клубе выступает еще один игрок сборной Казахстана – Нуралы Алип. Алип выходил в старте в четырех заключительных турах прошлого сезона РПЛ и наверняка получит шанс проявить себя в 1-м туре против «Нижнего Новгорода». Поставить на результативные действия Алипа и других игроков «Зенита» можно будет в линии Fonbet в день матча.

Конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионский титул составит и московский «Спартак». В линии Fonbet шансы красно-белых на чемпионство оцениваются коэффициентом 7.00. В прошлом розыгрыше подопечные Гильермо Абаскаля провалили концовку и финишировали лишь третьими. Но на старте сезона красно-белые не проигрывали на протяжении пяти встреч, одержав на этом отрезке четыре победы. 23 июля «Спартак» откроет новый сезон матчем с «Оренбургом». 

Переходите по ссылке, регистрируйтесь на сайте или в приложении Fonbet, забирайте фрибет 5000 тенге и делайте ставки на своих фаворитов – www.fonbet.kz/s/QiUEnc

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Гладских
Урал не удобный соперник для ЦСКА . Так что думаю в ближайшем матче ЦСКА будет ничья.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Шумков
Ответ Артем Гладских
Урал не удобный соперник для ЦСКА . Так что думаю в ближайшем матче ЦСКА будет ничья.
Да ну нет, из шести матчей в прошлом году/сезоне только две ничьи, и те в матчах кубка, результат в которых не влиял на турнирные расклады ЦСКА. Все значимые матчи ЦСКА выиграл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий