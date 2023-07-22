Какие шансы у ЦСКА Зайнутдинова выиграть чемпионат России 2023/2024?

Вчера матчем «Динамо» – «Краснодар» стартовал новый сезон Российской Премьер-Лиги. Откройте турнир с бонусом Fonbet для новых клиентов – фрибетом 5000 тенге при регистрации. Хороший повод воспользоваться фрибетом – матч «Урал» – ЦСКА 22 июля. В этой игре болеем за лидера сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова. В прошлом розыгрыше Зайнутдинов сыграл за ЦСКА 21 матч, забив 1 гол и сделав 2 результативные передачи.

ЦСКА – один из фаворитов нового сезона РПЛ. На победу «армейцев» в чемпионате можно поставить за 6.80. В прошлом розыгрыше ЦСКА занял второе место. Это отличный результат для команды, занявшей в сезоне 2021/22 пятое место. Новый сезон – очередной шанс для подопечных Владимира Федотова превзойти себя.

Но отобрать титул у «Зенита» – задача не из легких. Петербургский клуб в прошлом сезоне стал чемпионом в пятый раз подряд, а его отрыв от ближайшего преследователя составил 12 очков. «Зенит» стал самым результативным клубом чемпионата с 74 голами, пропустив всего 20 мячей – еще один лучший показатель лиги. Поставить на то, что «Зенит» вновь станет чемпионом России, можно за 1.43.

В петербургском клубе выступает еще один игрок сборной Казахстана – Нуралы Алип. Алип выходил в старте в четырех заключительных турах прошлого сезона РПЛ и наверняка получит шанс проявить себя в 1-м туре против «Нижнего Новгорода». Поставить на результативные действия Алипа и других игроков «Зенита» можно будет в линии Fonbet в день матча.

Конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионский титул составит и московский «Спартак». В линии Fonbet шансы красно-белых на чемпионство оцениваются коэффициентом 7.00. В прошлом розыгрыше подопечные Гильермо Абаскаля провалили концовку и финишировали лишь третьими. Но на старте сезона красно-белые не проигрывали на протяжении пяти встреч, одержав на этом отрезке четыре победы. 23 июля «Спартак» откроет новый сезон матчем с «Оренбургом».

Переходите по ссылке, регистрируйтесь на сайте или в приложении Fonbet, забирайте фрибет 5000 тенге и делайте ставки на своих фаворитов – www.fonbet.kz/s/QiUEnc