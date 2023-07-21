ФК «Сатурн» теперь «Леон Сатурн»

Букмекерская компания Леон стала титульным партнером футбольного клуба «Сатурн» Раменское, который, начиная с нового сезона, будет называться «Леон Сатурн». Сотрудничество, начавшееся перед стартом второй половины минувшего сезона, дало свои плоды. Именно поэтому было принято о расширении пула опций.

В рамках спонсорского соглашения БК Леон будет интегрирована в название клуба и домашнего стадиона. Партнеры создали совместный фирменный стиль при участии болельщиков команды. Также для всех неравнодушных к клубу будет реализовано много онлайн- и офлайн-активаций.

Директор футбольного клуба «Леон Сатурн» Раменское Роман Широков:

«С огромным удовольствием сообщаем о пролонгации договора с нашими друзьями и партнерами – БК Леон. Новое соглашение будет включать больше опций и совместных активностей, что сделает наше сотрудничество более взаимовыгодным и будет нацелено на то, чтобы удовлетворить запросы наших болельщиков. Надеемся, наше партнерство с БК Леон будет и дальше расширяться и станет еще более плодотворным, что позволит футбольному клубу «Леон Сатурн» продолжать развиваться и ставить амбициозные задачи».

PR-директор БК Леон Нина Подгорнова:

«Мы рады объявить о продолжении работы с футбольным клубом «Леон Сатурн». В этом сезоне мы внедряем новые инструменты и, тем самым, расширяем наше сотрудничество. За несколько месяцев совместно с клубом мы уже провели большую работу, которая дала качественные результаты. У нас есть четкий вектор, по которому мы будем двигаться. Только объединяя усилия, можно способствовать развитию футбола и делать интересные проекты для болельщиков. Впереди целый сезон, и мы настраиваемся на эффективную работу. Уверены, что сможем вырасти во всех аспектах.