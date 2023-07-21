PARI стала официальным партнером ФК «Оренбург»

Букмекерская компания PARI достигла договоренности об официальном партнерстве с клубом Российской Премьер-лиги «Оренбург». Стороны заключили соглашение, которое вступит в силу начиная с сезона 2023/24.

По условиям соглашения футбольная команда будет выступать в РПЛ в игровой форме с логотипом PARI. Кроме того, компания получит права на размещение своей символики на домашнем стадионе клуба «Газовик», а также на его сайте и в социальных сетях. В рамках сотрудничества «Оренбург» и PARI реализуют ряд совместных спецпроектов и маркетинговых активностей.

«Оренбург» провел в РПЛ четыре сезона. За это время клуб дважды финишировал на седьмом месте, в том числе в прошлом сезоне. Высшее достижение команды в Кубке России — выход в полуфинал в сезоне 2014/15.

В чемпионате России PARI выступает титульным спонсором клуба «Пари НН», а также сотрудничает с «Ахматом» из Грозного. Компания поддерживает партнерские отношения с клубами Первой лиги «Торпедо» и «Шинник».

Алексей Левинский, директор по спортивному маркетингу PARI:

«Мы усиливаем позиции нашего бренда в РПЛ. У «Оренбурга» положительная динамика развития, а прошедший сезон показал, насколько это крепкая команда. Мы рады достичь соглашения с клубом. Уверены, что сотрудничество будет плодотворным и взаимовыгодным».

Сергей Афанасьев, генеральный директор ФК «Оренбург»:

«Наш клуб динамично развивается. В прошедшем сезоне яркая атакующая игра команды привлекла внимание специалистов и болельщиков по всей стране. У ФК «Оренбург» сложился дерзкий амбициозный имидж, и мы рады, что новым партнером клуба стала компания PARI с похожей философией. Мы уверены, нас ждет долгое и плодотворное сотрудничество».

О PARI

PARI — российская букмекерская компания, лауреат премии «Спорт и Россия 2023» в номинациях «Лучшая букмекерская компания» и «Лучший хоккейный проект года», «Премии РБ 2022» в номинации «Лучшее приложение», а также SBA Awards 2023 в категориях «Клиентский сервис года», «Креатив года» и «Лучшая спонсорская интеграция года» и MarSpo 2023 в пяти номинациях: «Лучшая активация спонсорских прав букмекерских компаний в спорте», «Лучшая организация открытия/закрытия сезона», «Лучшая спонсорская активация до 1 млн рублей», «Лучший PR-проект спортивного клуба / события / организаций» и «Лучший digital-проект». Компания принимает активное участие в развитии российского спорта, сотрудничая с Высшей хоккейной лигой, Союзом биатлонистов России, Всероссийской федерацией волейбола, рядом популярных профессиональных и любительских команд. Компания реализует программы поддержки PARI чемпионата России по регби и PARI Кубка России по регби, а также PARI — Суперлиги по мини-футболу. Компания является титульным партнером турнирного оператора Relog Media, который имеет права на русскоязычные трансляции матчей в рамках BLAST Premier.

PARI имеет соглашения с футбольными клубами «ПАРИ НН», «Ахмат», «Торпедо» и «Шинник», клубами КХЛ «Торпедо», «Адмирал», «Северсталь», «Витязь» и «Нефтехимик», а также блогерским футбольным клубом «Амкал». Команду амбассадоров сформировали легендарный российский футболист Андрей Тихонов, телеведущие Дмитрий Губерниев и Ольга Петрикова, регбист Василий Артемьев, боец Арман Царукян и экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян.