111 клиентов PARI получили фрибеты после первого дня Riyadh Masters 2023

19 июля стартовала Play-in стадия главного турнира лета по Dota 2 — Riyadh Masters 2023. Букмекерская компания PARI открыла линию на престижный ивент, а среди ее клиентов нашлись настоящие фанаты киберспорта, которые сделали ставки на все 24 матча в первый игровой день.

В общей сложности 111 клиентов PARI не оставили без внимания ни одно из событий Riyadh Masters 2023 в день открытия турнира. PARI, в свою очередь, решила их поддержать и поощрить за активное участие в игре и начислила каждому из них фрибет на сумму 2400 рублей.

Riyadh Masters 2023 продлится до 30 июля. В турнире принимают участие 20 лучших коллективов со всего мира. Они разыгрывают призовой фонд в размере $15 млн.