WINLINE матчи тура станут еще круче в новом сезоне РПЛ

В прошлом сезоне главные матчи в Российской премьер-лиге при поддержке компании Winline вышли на совершенно новый для лиги и всего отечественного футбола уровень. Следуя мировой тенденции, в рамках которой футбол – это не просто сам матч и его результат, был полностью изменён подход к организации дня матча той встречи, к которой было приковано больше всего внимания. Именно так появился проект Winline Матч Тура.

На протяжении всего сезона каждую игровую неделю на Winline матче тура болельщики на всех стадионах страны наслаждались яркими предматчевыми шоу, каждое из которых имело уникальную тематику, и крутыми призами в зонах активностей на стадионах. Пожалуй, самыми запоминающимся из них стали невероятные лазерные шоу на домашних матчах «Краснодара», а также воссоединение группы «Тату» на чемпионском для «Зенита» матче против извечных соперников – спартаковцев.

В преддверии старта нового сезона РПЛ, которая продолжит жить в концепте Лиги супергероев, лига и Winline объявляют о продолжении проекта.

Слоган Winline Матч Тура – «Больше чем игра!» говорит о том, что в современном мире футбольный матч не ограничивается 90 минутами футболистов на поле, а его результат – это не просто счёт на табло. Футбол – это прежде всего страсть и эмоции всех участников процесса: игроков, тренеров, болельщиков на стадионах и у экранов телевизоров. Главный матч тура ждут и обсуждают всю неделю: на работе, с друзьями и в социальных сетях.

В новом сезоне будет запущена digital-платформа Winline Матч Тура, которая предоставит аудитории новые дополнительные возможности: следить за календарем предстоящих игр, регистрироваться для участия в различных уникальных активностях и розыгрышах призов. Также на платформе будет запущена игра «Гол на миллион», в которой каждый болельщик сможет выиграть солидный денежный банк.

Теперь игра тура будет проходить в двух форматах. Раз в неделю болельщиков будет ждать яркая церемония открытия на стадионе, а также дополнительные диджитал активности в социальных сетях, посвященные предстоящей встречи.

Второй формат – полномасштабное шоу с участием известных артистов и дополнительные офлайн активности в чаше стадионов будут проводиться на главных матчах месяца, которые будут выбираться совместно с РПЛ. Это позволит вывести ценность таких матчей как «Спартак» – «Зенит» на новый уровень.

Первым Winline Матч Тура станет встреча между «Динамо» и «Краснодаром», который откроет сезон в Лиге Супергероев 21 июля в Москве. На данный момент определены еще пять WMT, главным из которых станет битва «Спартака» и «Зенита».

Календарь первых пяти Winline Матч Тура:

WMT 1 тур, 21 июля «Динамо» – «Краснодар»

WMT 2 тур, 29 июля «Ростов» – «Зенит»

WMT 3 тур, 5 августа ЦСКА – «Локомотив»

WMT 4 тур, 11 августа «Урал» – «Спартак»

WMT+ 5 тур, 20 августа «Спартак» – «Зенит»

Более подробно за новостями и афишами Winline Матч Тура можно следить на на сайте РПЛ, а также в аккаунтах Winline и лиги в социальных сетях.

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