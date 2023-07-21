Сможет ли Личка стартовать с победы с «Динамо»?

В межсезонье главное изменение у «Динамо» – новый тренер. Команду возглавил Марцел Личка.

В это межсезонье «бело-голубые» провели 5 контрольных встреч, и во всех случаях одержали победу. Были повержены — «СКА-Хабаровск», дважды ЦСКА и «Пари НН». За этот период команда забила 18 голов.

«Краснодар» после 6 места в чемпионате прошлого года решили не менять глобально состав, проведя точечное усиление, из «Оренбурга» приехал защитник Александр Эктов.

После поражения от ЦСКА (1:2, 5:6 по пен.) в финале Кубка России, «Краснодар» провел 3 товарищеских матчах, и ни в одном не проиграл. Команда сыграла вничью с «Черноморцем» (2:2) и «Сочи» (2:2), а также выиграл «Кубань» (3:0).

В прошлом сезоне «Краснодар» очень неудачно играл на выезде, выиграв лишь 5 из 15 гостевых матчей.

Эксперты не верят в победу краснодарцев и на этот раз. Букмекеры предлагают коэффициент на победу «Быков» 3,4, тогда как на победу «Динамо» – 2,22