Сможет ли Личка стартовать с победы с «Динамо»?

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Sports.ru - Казахстан Ставки

В межсезонье главное изменение у «Динамо» – новый тренер. Команду возглавил Марцел Личка.

В это межсезонье «бело-голубые» провели 5 контрольных встреч, и во всех случаях одержали победу. Были повержены — «СКА-Хабаровск», дважды ЦСКА и «Пари НН». За этот период команда забила 18 голов.

«Краснодар» после 6 места в чемпионате прошлого года решили не менять глобально состав, проведя точечное усиление, из «Оренбурга» приехал защитник Александр Эктов.

После поражения от ЦСКА (1:2, 5:6 по пен.) в финале Кубка России, «Краснодар» провел 3 товарищеских матчах, и ни в одном не проиграл. Команда сыграла вничью с «Черноморцем» (2:2) и «Сочи» (2:2), а также выиграл «Кубань» (3:0).

В прошлом сезоне «Краснодар» очень неудачно играл на выезде, выиграв лишь 5 из 15 гостевых матчей.

Эксперты не верят в победу краснодарцев и на этот раз. Букмекеры предлагают коэффициент на победу «Быков» 3,4, тогда как на победу «Динамо» – 2,22

 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
verhowen
Ждём большое количество сюрпризов в смысле результатов, практически от всех команд. Ждём хорошей игры, от обеих команд.
Удачи и без травм.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий