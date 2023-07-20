У «Спартака» лучшие шансы на победу в первом туре РПЛ среди всех клубов. Игра с «Оренбургом» – в воскресенье

«Спартак» в первом туре РПЛ-2023/24 примет «Оренбург». Коэффициент на его победу в этой игре составляет 1.53. Это самый вероятный победный исход в туре, согласно коэффициентам.

Матч «Спартак» – «Оренбург» состоится в воскресенье, 23 июля. Начало – в 17:30 по московскому времени.

Вероятность победы «Зенита» в Нижнем Новгороде оценивается в 1.60. Успехи «Ростова» и «Сочи» в матчах соответственно с «Факелом» и «Балтикой» котируются за 1.70. Если «Локомотив» обыграет «Рубин», то сыграет коэффициент 1.80.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Что такое экспресс и зачем он нужен: откуда берутся огромные коэффициенты, в чем преимущества, какие есть ограничения

Кажется, Месси еще пошумит в МЛС. Букмекеры верят в его голы и ассисты