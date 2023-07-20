26 ИЮЛЯ В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ ПЕРВЫЙ В РОССИИ ТУРНИР ПО МЕДИА ГОЛЬФУ

Популярность медиаспорта набирает обороты – 26 июля на берегу яхт-клуба Пестово пройдет Лига Ставок MEDIA GOLF – первый в России турнир по гольфу с участием селебрити-гольфистов. Любимые блогеры и звезды, топовые музыканты, эмоциональная атмосфера, стильные кастомизированные гольфкары, DJ-сеты, световые инсталляции – все это ждет гостей турнира.

Мероприятие даст старт одному из самых популярных соревнований – Открытому чемпионату Московской области по гольфу, который пройдет 27-28 июля. Команды гольфистов примут участие в традиционных состязаниях на 18 лунках чемпионата. За звание лучшей будут бороться девять команд из четырех человек. При этом турнир пройдет по стандарту Pro-АM: это значит, что на поле выйдут команды, каждая из которых будет состоять из, как минимум, одного медийного игрока, а также профессиональных гольфистов и игроков-любителей. Призовой фонд турнира составит 1 млн.рублей.

Среди звездных игроков: Элджей, Леонид Слуцкий, Диана Мелисон, OBLADAET, Артем Дзюба, Эльдар Джарахов, Амиран Сардаров, BADBARBIE, Евгений Плющенко и многие другие. На один день их объединит общая цель – любой ценой получить заветный Кубок Лиги Ставок MEDIA GOLF. Вот уже несколько недель они регулярно тренируются на лучших гольф-площадках Москвы, чтобы выйти на одно поле с профессионалами и показать свое мастерство и волю к победе.

«За последние несколько лет медиаспорт стал очень популярным и продолжает набирать обороты. Футбол, баскетбол, теперь настала очередь гольфа! Мы видим интерес аудитории не только к турнирам профессиональных спортсменов, но и любителей – дерзких блогеров и артистов», – отмечает Адрианов Владимир, один из организаторов турнира. – Гольф всегда ассоциировался с аристократическим образом жизни, казался недоступным и далеким видом спорта. Мы хотим изменить это отношение, привлекая звезд шоу-бизнеса и лидеров мнений. Наша миссия – сделать гольф популярным и воспитать к нему интерес широкой аудитории».

«В этом году «Лига Ставок» в качестве генерального партнера Ассоциации Гольфа России поддержала уже множество профессиональных турниров по гольфу. Мы рады сделать следующий шаг и поддержать турнир «Лига Ставок Media Golf» , который не просто привлечет к себе внимание широкой аудитории за счет большого количества звезд, но и влюбит зрителей в такой прекрасный и стильный вид спорта, как гольф» – Евгений Федосеев, руководитель направления спонсорских проектов БК «Лига Ставок»

В качестве места проведения был выбран Pestovo Golf & Yacht Club. Клуб находится в живописной местности в двадцати километрах от Москвы. Это гольф-поле площадью более 200 гектаров с уникальным ландшафтом – игроков ждет множество склонов и водных препятствий.

После официальной игры гостей и участников турнира ждет развлекательная программа. Так, все посетители смогут поучаствовать в «ночном гольфе» – увлекательном игровом формате, который доступен даже тем, кто держит клюшку для гольфа впервые в жизни. Особую атмосферу создадут световые инсталляции, светящиеся мячики, DJ-сеты и живая джазовая музыка. На протяжении всего дня гости также смогут проверить свои силы в игре в гольф-дартс – увлекательном состязании на меткость.