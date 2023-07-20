Азартные игры в Пенсильвании принесли рекордных доход за финансовый год – $5,51 млрд

Комиссия по контролю за азартными играми Пенсильвании (PGCB) озвучила размер валового дохода (GGR). Он оказался рекордным за 2022/23 финансовый год и составил $5,51 млрд. Прошлым был рекорд в $5,04 млрд за 2021/22. А в 2020/21 этот показатель не превышал $3,87 млрд.

GGR от игровых автоматов в казино – $2,4 млрд долларов, зафиксирован рост на 1,74%. Что касается онлайн-игр, то их GGR равен $1,5 млрд, и здесь был рост на 24,4%. Ставки на спорт выросли до $492 млн – это 55,8%. Падение состоялось только в сегменте настольных игр – на 4,1%, оно составило $974 млн.