PARI и 9Pandas запустили голосового бота

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БК PARI представила киберспортивный голосовой бот для Telegram, который был создан вместе с участниками состава 9Pandas по Dota 2.

В наборе присутствуют различные забавные фразы от киберспортсменов, которые можно использовать для общения в мессенджере и обсуждения в комментариях на каналах PARI Esports и 9Pandas.

Чтобы воспользоваться им, нужно прописать команду @parivoice_bot, после чего возникнет набор реплик от игроков, которые можно использовать как стикеры. 

9Pandas выступает на Riyadh Masters 2023. Турнир насчитывает 20 команд со всего мира. Призовой фонд – $15 миллионов.

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