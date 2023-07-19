Суперкубок России сделал клиента BetBoom богаче на 1 300 000 рублей!

В минувшие выходные состоялся открывающий сезон-2023/2024 матч за Суперкубок России с участием «Зенита» и ЦСКА. Клиент BetBoom, видимо, проанализировал прошлую встречу команд, которая состоялась в марте этого года, когда ЦСКА одержал победу со счетом 1:0. Решив, что дерби двух столиц будет малорезультативным и в этот раз, беттор сделал выбор в пользу тотала меньше 1,5 мячей, рискнув и поставив 817 099 рублей. Коэффициент ординара составил 1.61 и принес ему 1 315 529 рублей выигрыша.

Клиент BetBoom успешно предсказал исход матча: в основное время игра завершилась со счетом 0:0. Ставка беттора успешно зашла. Итог противостояния решился в серии пенальти, где сильнее оказался «Зенит» — 5:4.

Отметим, что РПЛ стартует уже 21 июля и завершится в мае следующего года. Аналитики BetBoom оценивают шансы «Зенита» на победу в чемпионате России коэффициентом 1.28. Поставить на то, что армейцы займут первое место, можно за 10.0. Таким же кэфом оценивается успех «Спартака». Позади «Краснодар» и «Локомотив» — победа каждого из которых в линии BetBoom оценивается коэффициентом 25.0. Меньше шансы у «Динамо», чье первое место по итогам сезона оценивается коэффициентом 30.0.

Напомним, что в BetBoom продолжается акция «Экспресс дня». Каждый день букмекер предлагает 5 новых экспрессов, итоговый коэффициент которых умножается на 1,15. Подробности по ссылке https://betboom.ru/actions/dayexpress.