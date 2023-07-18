Кубок Лиги Ставок по парусному спорту, II этап. Как это было

Второй этап новой серии парусных регат прошёл 16 июля. Это спортивное событие стало очередным в серии регат Кубка Лиги Ставок по парусному спорту — соревнований, где спортсмены используют монофлот из спортивных яхт mX700. Они легки в управлении и подходят как для профессионалов, так и для начинающих.

В соревновании приняли участие 10 бортов, среди которых есть и постоянные участники регаты, претендующие на главный приз сезона. Новички и опытные спортсмены собрались на территории живописного Tensor sailing club, где выявили победителей и призёров турнира.

Погода в этот день способствовала яркой и спортивной борьбе за призовые места: сильный ветер только добавлял азарта участникам, а ставки на команды росли в геометрической пропорции.

Гости праздника и спортсмены наслаждались программой, церемонией открытия, жеребьёвкой и брифингом, а также принимали участие в специальной активности от компании «Лига Ставок» — «Колесе фортуны», где победитель получал фрибеты. Завершился вечер яркой церемонией награждения с вручением победителям кубков и медалей, а также специального приза от Лиги Ставок «За самое быстрое прохождение дистанции», который достался команде Pavetra по результатам второго этапа.

Наполненные ветром паруса лодок будут продолжать радовать гостей и участников оставшиеся четыре этапа Кубка Лиги Ставок по парусному спорту и весь летний сезон. Это потрясающее зрелище невозможно пропустить.

Напомним, что впереди нас ожидает ещё четыре этапа Кубка Лиги Ставок по парусному спорту:

3-й этап: 23 июля

4-й этап: 13 августа

5-й этап: 27 августа

6-й этап: 3 сентября

Финал Кубка Лиги Ставок будет показан в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ» 3 сентября, а призовой фонд по итогам всего сезона составит 1 500 000 рублей.

Все подробности, календарь, программа, регистрация по ссылке: https://tenzor-sailing-club.com/iyun/58-kubok-liga-stavok.html