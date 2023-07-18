Букмекеры не ждут голевого матча между БАТЭ и «Партизани»
В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов пройдут ответные матчи. Белорусский БАТЭ сыграет в качестве хозяев поля с албанским «Партизани», матч пройдет в венгерском Мезекевешде.
ТМ2.5 в этом матче котируется низким коэффициентом 1.55. Тогда как ТБ2.5 оценивается в 2.48.
Первый матч закончился вничью 1:1.
По мнению букмекеров, БАТЭ – небольшой фаворит этого противостояния. На выход белорусского клуба в следующую стадию ЛЧ предлагается коэффициент 1.72, а на проход «Партизани» – 2.04.
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