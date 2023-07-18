Делай ставку на «Астану» и забирай фрибет 2500 ₸

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В первом матче «Астана» не смогла удержать добытое преимущество (1:1), но превзошла соперника по ударам и созданным моментам. Единственный мяч «Астаны» забил Абат Аймбетов. Ждем гола Абата и в предстоящей встрече и используем промокод ABAT от Fonbet, чтобы эмоции от победы любимой команды были еще ярче.

У подопечных Григория Бабаяна хорошие шансы в ответной встрече. «Астана» уступила всего в 1 из 11 последних гостевых матчей на официальном уровне, сразу 7 из этих встреч завершились победами. В Линии Fonbet на победу «Астаны» можно поставить с коэффициентом 3.25. На проход «Астаны» в следующую стадию можно поставить за 2.20.

Хозяева поля не в лучшей форме, о чем свидетельствуют результаты последних матчей. «Динамо» смогло победить в основное время всего в 1 из 6 последних встреч, на этом отрезке потерпев два поражения. Тбилисцам не удалось вырвать победу в гостевой встрече с астанинцами, первый тайм которой завершился победой казахстанского клуба. Предыдущие встречи «Динамо» в еврокубках не внушают оптимизма. В 7 последних матчах у клуба из Тбилиси всего 1 победа в основное время при 6 поражениях.

«Астане» по силам вырвать победу в ответной игре. Поддержите любимую команду вместе с Fonbet. Переходите по ссылке, введите в личном кабинете промокод ABAT и сделайте ставку от 5000 тенге на победу «Астаны» в основное время или на проход команды в следующий раунд. Фрибет в размере 2500 тенге будет начислен сразу после расчета ставки.

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