Мужской финал Уимблдона. Прогноз от 1XBET.

Вот мы и дождались долгожданный финал Уимблдона у мужчин.К сожалению, или к счастью, сенсации не произошло. В новоиспеченном финале нас ждёт противостояние Новака Джоковича и Карлоса Алкараса. Битва сильнейших – битва двух первых ракеток мира. Данный финал сможет ответить на несколько важных вопросов.

Джокович невероятен, но поможет ли его опыт в матче с молодым испанским теннисистом? Как минимум второй год подряд легендарного серба вписывают со счетов, но он доказывает свою состоятельность в вопросах завоевания титулов. В прошлом сезоне Джоковичу сильно не везло, так как его отказ от вакцинации сыграл с ним злую шутку, ведь ему пришлось пропустить два турнира «Большого Шлема». В этом же году – 2 финала и 2 победы в Австралии и во Франции. Новак подходит к своему 3 финалу ТБШ в ранге второй ракетки мира, хотя начинался год с 6-ой позиции из-за пропусков чемпионатов в 2022. Если большое количество молодых игроков говорили, что способны обыграть Джоковича, то сделать это может лишь Алкарас. Испанец проводит действительно сильный турнир, несмотря на не самую лучшую игру на траве годами ранее. Сильная сторона испанского спортсмена – скорость. Он становится прекрасной заменой Надалю, который свалился своей прекрасной игрой ногами. Однако, Карлос умудрился «унаследовать» у Рафаэля его травматичность. Именно травмой окончилась предыдущая встреча Алкараса с Джоковичем. Надеемся, что в этот раз судьба благоволит испанцу и он сможет провести полный матч.

Этот финал сможет ответить на еще более интересный вопрос. Закроет ли сезон Новак Джокович в качестве обладателя долгожданного «шлема». Если серб выиграет свой очередной Уимблдон, а это его 9-й по счету финал, то он будет в одном турнире до этого достижения. Лишь немногим удавалось записать себя в историю с данным достижением. При этом молодое поколение готово закончить поход Джоковича за титулом.

Какой же прогноз на данный матч? Аналитики компании 1XBET считают, что Новак ближе к победе и дают на его успех 1.54. Карлоса оценили с коэффициентом 2.7, что по мнению экспертов не самый проходной вариант. Удивительно, ведь в полуфинале Алкарас закрыл игру с Медведевым со счетом 3-0 (6-3, 6-3, 6-3), в то время как Джокович, пусть и без труда, но сложнее справлялся с натиском Янника Синнера (6-3, 6-4, 7-6). Эксперты компании 1XBET также считают, что игра маловероятно пройдёт за 3 сета. На Тотал сетов 3.5Б дали коэффициент в размере 1.46, а то, что в игре будет меньше сетов – 2.6.

Наш прогноз - уверенная победа Новака Джоковича, при этом за три сета. Компания 1XBET предлагает взять данный исход с коэффициентом 3.52.

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