«Кама» — победитель второго розыгрыша «Кубка Победы»

Команда «Кама» во второй раз стала победителем масштабного Всероссийского турнира «Кубок Победы». В Суперфинале, который прошёл 15 июля в Оренбурге, боксёры из команды «Кама» со счётом 3-2 победили «Ленинград». Примечательно, что и в прошлом году именно эти команды встретились в финале, и счёт в пользу «Камы» был точно таким же – 3-2.

Всероссийский турнир «Кубок Победы» был организован промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России. Генеральным партнером масштабного турнира выступила букмекерская компания «Лига Ставок».

Соревнования проходили в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 58, до 65, до 73, до 80 и свыше 86 кг). Формула боя – четыре раунда по три минуты.

«КАМА» (Боксёры из Приволжского федерального округа) – «ЛЕНИНГРАД» – 3-2:

До 58 кг. Всеволод Шумков («Ленинград») раздельным решением судей победил Руслана Белоусова (Саранск, «Кама»);

– Все привыкли к тому, что я уничтожаю соперника, иду вперед, – проанализировал выступление трехкратный чемпион России и бронзовый призёр чемпионата мира-2023 Всеволод Шумков. – Тем более, мой предыдущий бой закончился за 40 секунд (в полуфинале турнира). Возможно, где‑то сейчас расслабился. Да и Руслан неплохо подготовился. Он провел этот поединок в более профессиональной манере. У меня было мало встреч с такими ребятами. Он в основном двигался и выбирал момент, нанося один точный удар. А в основном он убегал. И это немного расшатало мою бдительность — пропустил ударов.

До 80 кг. Одилжон Аслонов (Узбекистан, «Кама») единогласным решением судей победил Дмитрия Карманова (Хабаровск, «Ленинград»);

До 73 кг. Павел Сосулин («Ленинград») единогласным решением судей одолел Дмитрия Дводненко (Оренбург, «Кама»);

Свыше 86 кг: Абубакар-Салах Муцелханов (Оренбург, «Кама») единогласным решением выиграл у Андрея Тюфякова («Ленинград»).

В итоге судьба «Кубка Победы», как и в прошлом году, решалась в пятой встрече. И в поединке в весе до 65 кг встретились серебряный призёр Европейских игр-2019, финалист чемпионата Европы-2017, трехкратный чемпион России, четвертьфиналист Олимпийских игр-2020, участник чемпионата мира-2023 Габил Мамедов и чемпион Юношеских Олимпийских игр-2018, двукратный призёр чемпионатов России, участник чемпионата мира-2019 Илья Попов. Эти соперники неоднократно встречались между собой на самых крупных турнирах, и всегда сильнее оказывался Мамедов. Решающий матч второго розыгрыша «Кубка Победы» не стал исключением.

До 65 кг. Габил Мамедов (Оренбург, «Кама») единогласным решением судей победил Илью Попова («Ленинград);

– Да, я выиграл в пятом поединке, но это наш общий триумф, – заявил Габил Мамедов. – Мы прошли три этапа, мы сражались все вместе. Мы одержали победу не только из‑за меня, это заслуга всей нашей команды. Илья меняется с каждым поединком. Конкретно в этом бою мне было тяжело перестроиться в первой половине – он двигался, чего раньше не делал. В итоге я понял его тактику и переломил ход поединка. Я выступал дома, и от поддержки получал удовольствие. Мне хотелось заводить людей. Их поддержка для меня очень важна.

Также в Оренбурге прошла и встреча за третье место, в рамках которой «Москва» со счетом 3-2 оказалась сильнее «Кавказа». И в этом противостоянии судьба встречи решалась в пятом поединке. Боксеры из «Москвы» второй розыгрыш подряд стали бронзовыми призёрами. «Кавказ» впервые участвовал в «Кубке Победы».

«МОСКВА» – «КАВКАЗ» (Северо-Кавказский ФО) – 3-2:

До 58 кг. Данила Шутов («Москва) большинством решений судей победил Джабраила Ирезиева (Чеченская Республика, «Кавказ»);

До 65 кг. Усман Магамадов (Чеченская Республика, «Кавказ) единогласным решением судей одолел Руслана Канунникова («Москва»);

До 73 кг. Шахобжон Шукуров («Москва») большинством решений судей оказался сильнее Марата Гашимова (Республика Дагестан, «Кавказ»);

До 80 кг. Бешто Шавлаев (Чеченская Республика, «Кавказ») единогласным решением судей победил Абдулкадыра Гаджиева («Москва»);

Свыше 86 кг. Евгений Земляков («Москва») единогласным решением судей победил Тамерлана Тургунова (Республика Крым, «Кавказ»).

– Я доволен своим выступлением, – поделился впечатлениями Евгений Земляков. -Поставлю себе четверку по пятибалльной шкале. В четвертом раунде я «вывозил» на характере – где-то меня не хватило. Незадолго до своего выхода узнал, что именно от нашего поединка зависит судьба. Но на меня этот факт никак не влиял, не чувствовал груза ответственности. Либо просто не успел сориентироваться. Я впервые выступаю на таком уровне, как «Кубок Победы». У меня самые лучшие впечатления.

Призовой фонд «Кубка Победы» составил 7,5 миллионов рублей. За победу команда получила три миллиона рублей, за второе место – два миллиона, за третье – один миллион. При этом за каждую победу боксёр получал по 30 тысяч рублей.

Весь «Кубок Победы» в прямом эфире транслировался на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

Как это было: https://www.youtube.com/watch?v=RH4CddZfpt0