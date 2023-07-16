В финале «Уимблдона» Алькарас сыграет с Джоковичем. Фокус на количестве геймов

Новак Джокович поборется с Карлосом Алькарасом в финале «Уимблдона», два главных фаворита до старта турнира начинают в 16:00 по Москве.

Не стоит ждать 3:0 в этом матче, Джокович фаворит, но не идеален. Матчи с Гуркачом и Синнером показали, что Новак способен ошибаться, однако ошибки парней были существеннее. Алькарас обыграл Руне и Медведева без видимых проблем (оба матча 3-0), но с сербом такой фокус не пройдет.

Тотал геймов (38.5) больше за 1.62

Зная темперамент обоих теннисистов, можно поставить на то, что ракетки пойдут в бой.

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