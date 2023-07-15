Алип vs Зайнутдинов: прогноз Ербола Каирова на Суперкубок России 

Известный журналист, комментатор и амбассадор Fonbet Ербол Каиров дал прогноз на матч «Зенита» и ЦСКА.

Российский футбольный сезон стартует с матча за Суперкубок. Чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» будет биться с обладателем FONBET Кубка России московским ЦСКА. К этой игре будет повышенное внимание в Казахстане, ведь друг другу будут противостоять два игрока нашей сборной – Алип и Зайнутдинов.

ЦСКА считается весьма удобным соперником для питерцев, однако, если вспомнить прошлый сезон, то «армейцы» разок все же смогли огорчить «Зенит». У москвичей существенные потери в составе, так еще и Марио Фернандес после возвращения из Бразилии решил выбрать «Зенит». Это накладывает дополнительный отпечаток на матч за Суперкубок. Fonbet дает коэффициент 1.50 на итоговую победу команды из Санкт-Петербурга.

Разумеется, «Зенит» фаворит, однако нужно вспомнить, насколько слабо подопечные Сергея Семака играли в контрольных матчах. Да и ЦСКА выдавал интересные матчи во время предсезонки. Коэффициент Fonbet на итоговую победу москвичей – 2.65

Думаю, игра получится результативной. В составах обеих команд есть кому забивать. Кстати, на гол Зайнутдинов Fonbet дает кэф 9.00.

Но мой прогноз на сегодня – тотал больше (2,5) за 2.00.

А еще Fonbet дает возможность сделать ставку без риска. Ведь если вы грузите на «Зенит» с ЦСКА с коэффициентом от 2.00, то в случае проигрыша, вам вернется 100% от суммы ставки на бонусный счет.

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