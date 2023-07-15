BetBoom дарит гарантированные фрибеты за ставки на CS: GO с кэфом от 1.10

Вчера стартовал BLAST Premier: Fall Groups 2023. Пока неясно, кто из команд заберет слоты на финальный этап, зато клиенты BetBoom могут быть уверены, что получат гарантированные фрибеты!

Как?

Нажми на кнопку «Принять участие» на странице акции «Кейсы фрибетов» https://betboom.ru/actions/blast23. Это обязательное условие!



Получай кейсы за каждые поставленные 1000 рублей с кэфом от 1.10 на CS:GO. Суммы ставок суммируются. Например, если поставить 5 раз по 200 рублей, получишь 1 кейс. Ординары и экспрессы тоже учитываются.

Собирай кейсы и продвигайся по уровням, чтобы получить больше фрибетов!

Как распределятся фрибеты?

Уровень Кол-во кейсов Награды 1 10 – 24 200 фрибетов 2 25 – 49 500 фрибетов 3 50 – 99 1 000 фрибетов 4 100 – 199 2 000 фрибетов 5 200 – 499 4 000 фрибетов 6 500 – 999 10 000 фрибетов 7 1000 и более 20 000 фрибетов



Важно! Ставки должны быть рассчитаны в период акции, то есть с 13 по 23 июля (12:00 по Москве), а 24 июля начислят фрибеты. Подробности – https://betboom.ru/actions/blast23.