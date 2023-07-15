BetBoom дарит гарантированные фрибеты за ставки на CS: GO с кэфом от 1.10
Вчера стартовал BLAST Premier: Fall Groups 2023. Пока неясно, кто из команд заберет слоты на финальный этап, зато клиенты BetBoom могут быть уверены, что получат гарантированные фрибеты!
Как?
- Нажми на кнопку «Принять участие» на странице акции «Кейсы фрибетов» https://betboom.ru/actions/blast23. Это обязательное условие!
- Получай кейсы за каждые поставленные 1000 рублей с кэфом от 1.10 на CS:GO. Суммы ставок суммируются. Например, если поставить 5 раз по 200 рублей, получишь 1 кейс. Ординары и экспрессы тоже учитываются.
- Собирай кейсы и продвигайся по уровням, чтобы получить больше фрибетов!
Как распределятся фрибеты?
|
Уровень
|
Кол-во кейсов
|
Награды
|
1
|
10 – 24
|
200 фрибетов
|
2
|
25 – 49
|
500 фрибетов
|
3
|
50 – 99
|
1 000 фрибетов
|
4
|
100 – 199
|
2 000 фрибетов
|
5
|
200 – 499
|
4 000 фрибетов
|
6
|
500 – 999
|
10 000 фрибетов
|
7
|
1000 и более
|
20 000 фрибетов
Важно! Ставки должны быть рассчитаны в период акции, то есть с 13 по 23 июля (12:00 по Москве), а 24 июля начислят фрибеты. Подробности – https://betboom.ru/actions/blast23.