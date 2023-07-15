Больше половины игроков БЕТСИТИ уверены в победе Жабер в финале «Уимблдона»

15 июля в женском финале «Уимблдона» сыграют Маркета Вондроушова и Онс Жабер. Встреча начнется в 15:45 по Москве.

Тунисская теннисистка в отличной форме: в полуфинале она, неожиданно для многих, обыграла одну из фавориток турнира – белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счетом 2:1. А до этого прошла третью ракетку мира и прошлогоднюю чемпионку – Елену Рыбакину.

Маркета Вондроушова – финалистка «Ролан Гаррос» 2019 года. Спустя 4 года она вновь показывает отличный теннис на крупном турнире и доходит до финала, хотя всего несколько месяцев назад находилась во второй сотне мирового рейтинга. Также чешская спортсменка была сильнее Жабер в двух последних очных встречах: 2:0 и 2:1.

На победу Жабер выставлен коэффициент 1.49. На Вондроушову можно поставить за 2.80.

Игроки БЕТСИТИ также уверены в успехе тунисской теннисистки: 62% от общих ставок на исход приходятся на нее, а остальные 38 – на чешку.