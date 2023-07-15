Поставь на Суперкубок России и получи бонус до 100 000 рублей от БЕТСИТИ!

15 июля в матче за Суперкубок России сыграют «Зенит» и ЦСКА. Игра состоится в Казане на «Ак-Барс Арене» и начнется в 17:00.

В этом году за трофей сразятся команды, которые брали его чаще всего! И у «Зенита», и у ЦСКА по 7 побед в матчах за Суперкубок. Кто же выйдет вперед в этом противостоянии?

«Зенит» выиграл три последних Суперкубка России. Причем два из них – всухую с общим счетом 7:0. Не повезло «Локомотиву» (3:0) и «Спартаку» (4:0).

ЦСКА последний раз брал трофей в 2018 году, обыграв в дополнительное время «Локомотив» – 1:0.

В последней очной встрече ЦСКА был сильнее «Зенита»: москвичи победили со счетом 1:0. Но до этого «бело-голубые» выигрывали у «армейцев» восемь встреч подряд.

Вот и на этот раз аналитики БЕТСИТИ отдают предпочтение «Зениту». На команду Семака можно поставить за котировку 1.90. На победу московской команды предлагают сделать ставку за 3.90. Ничья идет за аналогичный коэффициент.

Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Зенита»: 68% от общего объема ставок на исход пришлось на команду из Санкт-Петербурга. 17% проставлено на ЦСКА, еще 15% игроки загрузили на ничью.

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