Житель Манчестера открыл бизнес по удалению логотипов букмекеров с футболок. Называет его прибыльным

Теги премьер-лига Англия Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки

Житель Манчестера Брайан запустил бизнес по удалению логотипов титульных спонсоров с футболок команд. 10 фунтов за майку и остается чистая футболка с гербом.

Самой популярной услугой стало удаление логотипов букмекерских контор, которые не принимают фанаты команд. Среди работ Брайана «Эвертон» и прочих клубов. Как сказано в соцсетях мужчины, бизнес начинался с восстановления номеров и фамилий на олдскульных футболках, а потом пошли заказы на удаление спонсоров.

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«Зенит» в Суперкубке России: постоянный фаворит, но не всегда побеждал – а от ЦСКА вообще был разгром

6 комментариев

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Deutsche Fan
Житель России открыл бизнес по удалению логотипов букмекеров и спонсоров с футболок РПЛ. На футболках наконец появляется свободное место, люди перестают путать Зенит с Винлайном, а Спартак с Ниссаном.
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ман сити фейк
На ум пришёл та самая новость связанный с рабством
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Акира_1
Так вот у кого Боэли украл идею формы без спонсора.
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il1723
блин мужик красава, так раздражают эти логотипы на всю грудь
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Крамбопулос Майкл
Молодец, и себе заработок и + к карме!)
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Гамарджоба Генацвале
Фанаты Челси несут футболки, чтобы удалить фамилию "Мудрик".
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