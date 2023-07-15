Житель Манчестера открыл бизнес по удалению логотипов букмекеров с футболок. Называет его прибыльным

Житель Манчестера Брайан запустил бизнес по удалению логотипов титульных спонсоров с футболок команд. 10 фунтов за майку и остается чистая футболка с гербом.

Самой популярной услугой стало удаление логотипов букмекерских контор, которые не принимают фанаты команд. Среди работ Брайана «Эвертон» и прочих клубов. Как сказано в соцсетях мужчины, бизнес начинался с восстановления номеров и фамилий на олдскульных футболках, а потом пошли заказы на удаление спонсоров.

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