Голевая Акинфеева, дубль Малкома, красная карточка: спецлиния Olimpbet к матчу «Зенит» — ЦСКА

Уже завтра откроется российский футбольный сезон! Чемпион РПЛ «Зенит» и обладатель Кубка России ЦСКА встретятся на «Ак Барс Арене» и разыграют OLIMPBET Суперкубок России. Букмекерская компания Olimpbet открыла на игру специальную линию с уникальными ставками.

Акинфеев станет героем матча?

Если бы не Акинфеев, ЦСКА не было в матче за OLIMPBET Суперкубок. Вратарь стал героем серии пенальти в финале Кубка России, отразив два удара игроков «Краснодара». Акинфеев вообще хорош на одиннадцатиметровых — он является рекордсменов РПЛ по отраженным пенальти, а его сейв ногой на ЧМ в России болельщики не забудут никогда. В Olimpbet можно поставить на то, что Акинфеев отобьет пенальти ногой, за 15.00.

В прошлом сезоне голкипер не только защищал ворота ЦСКА, но и помогал атаковать. Например, его голевой пас на Хорхе Карраскаля в игре с «Сочи» РПЛ признала лучшим ассистом сезона. А ведь в прошлом году у Игоря было еще и два предголевых паса. В Olimpbet можно зарядить на ассист Акинфеева за 12.00.

Кто будет блистать в атаке: Малком или Чалов?

Противостояние «Зенита» и ЦСКА — это еще и битва двух топовых бомбардиров. В прошлом сезоне форвард петербуржцев Малком настрелял в РПЛ 23 мяча, а нападающий москвичей Фёдор Чалов — 19 голов. Это первый и третий показатели в лиге соответственно.

Olimpbet ждет, что бомбардиры будут блистать в Суперкубке, и выкатил несколько уникальных ставок на их результативные действия. На то, что Малком забьет и отдаст голевую, можно поставить за 5.00, а на дубль бразильца — за 7.50. На гол и ассист Чалова можно зарядить за 8.00, на его дубль — за 10.50.

Насколько эмоциональным получится OLIMPBET Суперкубок?

Матчи за OLIMPBET Суперкубок обычно получаются не слишком грубыми. Например, последняя красная карточка была показана в 2019 году — ее заработал полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев. Кажется, пауза без удалений затянулась! В Olimpbet можно поставить на то, что в матче будет показана красная карточка, с коэффициентом 3.20.

Эмоции могут полыхать не только на поле, но и в технической зоне. Сергей Семак и Владимир Федотов — эмоциональные тренеры, которые даже могут получать желтые карточки. На предупреждение любого из главных тренеров в Olimpbet можно поставить за 4.00.

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