Аншлаг на трибунах, Шнуров и Баста на поле, розыгрыш миллиона: все что надо знать об OLIMPBET Суперкубке России

15 июля на «Ак Барс Арене» в Казани откроется новый российский футбольный сезон. В матче за OLIMPBET Суперкубок России встретятся чемпион РПЛ «Зенит» и обладатель Кубка России ЦСКА. Второй год подряд Российский футбольный союз (РФС) и букмекерская компания Olimpbet стараются сделать футбольный праздник модным поп-культурным событием. В 2022-м был установлен новый рекорд турнира и по зрительской аудитории — игру посмотрели более 5,4 миллионов человек, и по посещаемости матча — на стадионе присутствовало более 55 тысяч человек. В этом году OLIMPBET Суперкубок будет не менее ярким. Рассказываем о первом топ-матче сезона подробнее.

В перерыве Olimpbet разыграет миллион рублей

Зрители на «Ак Барс Арене» не только посмотрят топовый футбол, но и смогут выиграть крутые призы. Главный из них — миллион рублей! В розыгрыше будет участвовать болельщик, который сделает самую большую ставку в приложении Olimpbet и покажет ее Olimpbet Girls — промоутерам на арене. В перерыве счастливчик выйдет на поле и попробует попасть от штрафной в центральный круг. Если удар будет точным — заберет миллион, но даже в случае промаха получит минимум 100 000 рублей.

Другие болельщики смогут поучаствовать в розыгрыше ценных призов до матча: PlayStation 5, iPhone 14, Яндекс Станций, колонок JBL и мерча. Все подробности можно узнать у Olimpbet Girls.

Специальными гостями OLIMPBET Суперкубка будут звездные артисты

Баста и Кушанашвили проведут масштабный конкурс в перерыве и разыграют миллион рублей — участник не только поборется за приз, но и пообщается со звездами прямо на поле!

Баста, Кушанашвили и Лысенко также будут рассказывать о матче и активностях на стадионе в социальных сетях — подписывайтесь на Olimpbet, чтобы не пропустить уникальный контент.

На матче готовится яркая шоу-программа: выступят Сергей Шнуров и группировка «Ленинград», DJ Smash, певица Тося Чайкина, группа «Монгол Шуудан».

Амбассадоры доставят трофей в чашу стадиона

В эти дни в городах Республики Татарстан проходит трофи-тур OLIMPBET Суперкубка России. Главный приз путешествует вместе с Андреем Аршавиным, Романом Широковым, Владимиром Габуловым, Алексеем Гасилиным, Алексеем Игониным, известными медиафутболистами и блогерами.

«Совместно с Olimpbet, властями региона и другими партнерами матча за OLIMPBET Суперкубок мы постараемся подарить болельщикам одно из самых ярких спортивных событий года. Татарстан живет этим матчем. Все билеты проданы, гостиницы переполнены. Мы даже запустили дополнительные поезда из Москвы и Питера. Такого ажиотажа Казань не испытывала со временем ЧМ-2018. Клубные делегации встречают в аэропорту с национальным колоритом, в городах Республики проходят мероприятия трофи-тура, амбассадоры РФС ходят на ТВ и радио. У нас насыщенная шоу-программа и звездный состав артистов. Не сомневаюсь, что болельщики как на трибунах, так и у экранов телевизоров по всей стране насладятся грандиозным футбольным праздником», – прокомментировала заместитель генерального секретаря РФС по маркетингу и коммуникациям Эрика Сурикова.

Директор по развитию Olimpbet Константин Гусев прокомментировал активности компании:

«Мы являемся титульными партнерами OLIMPBET Суперкубка России восемь лет. Из года в год, несмотря на погоду, города проведения, команды-участницы, матч за OLIMPBET Суперкубок собирает десятки тысяч болельщиков на стадионе и сотни тысяч у экранов.

Каждый год совместно с нашими партнерами из РФС мы организуем большой праздник футбола. К юбилею Суперкубка мы подготовили призы и подарки, организовали невероятно масштабное шоу. Это будет самый громкий, яркий и красивый день футбола! Уверен, что болельщики и любители российского футбола в предвкушении битвы двух городов на главной арене Казани.

Подогреть азарт и сделать матч увлекательнее можно, сделав ставку в Olimpbet. Ребята постарались и запустили несколько уникальных спецлиний, которыми не могут похвастаться другие букмекеры! Приходите на стадион или смотрите матч в приложении Olimpbet. Болейте за любимую команду и красивую игру!»

Olimpbet готовит яркий и разнообразный матчдэй

На территории «Ак Барс Арены» Olimpbet подготовит три уникальные зоны для болельщиков: