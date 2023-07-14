Азат Максум vs Тайсон Нэм: где смотреть дебют казахстанца с рекордом 16-0 в UFC, какой коэффициент

Азат Максум станет шестым бойцом из Казахстана, который выступит в UFC. На турнире UFC Vegas 77 соперником Максума будет американец Тайсон Нэм.

Букмекерская контора Tennisi.kz считает фаворитом предстоящего поединка именно казахстанца. Коэффициент Tennisi на победу Максума равен 1,24, а коэффициент букмекеров на победу Нэма составляет 4,15.

28-летний Максум перешел в UFC с идеальной статистикой – 16 побед в 16 боях, причем только четыре его поединка дошли до решения. В прошлом Максум владел чемпионским титулом казахстанской лиги OCTAGON в наилегчайшем весе – 57 килограмм.

39-летний Нэм еще в марте входил в топ-15 рейтинга UFC. Опытный американец дебютировал в ММА в 2006 году, а сейчас в его активе 21 победа при 13 поражениях и одной ничьей. Казахстанцам Нэм запомнился по поражению от Жалгаса Жумагулова в 2018 году – тот бой прошел в Алматы. В UFC у Нэма три победы и четыре поражения.

Турнир UFC Vegas 77 пройдет в Лас-Вегасе, по астанинскому времени он начнется утром 16 июля – в 5:00. Главным событием будет женский бой между американкой Холли Холм и бразильянкой Майрой Буэно Сильвой в легчайшем весе. Максум и Нэм выйдут в октагон после 5:15 по астанинскому времени, а казахстанцы смогут посмотреть их бой на сервисе UFC Fight Pass.

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