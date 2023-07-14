Алип vs Зайнутдинов: кто станет обладателем Суперкубка России?

15 июля новый сезон в России начнется матчем за Суперкубок России. В Казани за почетный трофей сразятся санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Заветный кубок над головой в любом случае поднимет представитель Казахстана: Нурали Алип из «Зенита» или Бахтиер Зайнутдинов из ЦСКА.

Специально к матчу Fonbet приготовил акцию для своих клиентов. Сделайте ставку на матч с коэффициентом от 2.00, и в случае проигрыша вам вернется 100% от суммы ставки на бонусный счет.

За Суперкубок России борются чемпион и обладатель Кубка страны. В прошлом сезоне «Зенит» в пятый раз подряд выиграл чемпионат России, оформив победу за четыре тура до окончания. ЦСКА выиграл серебряные медали, опередив на финише главного конкурента московский «Спартак». В Fonbet Кубке России ЦСКА прошел всю дистанцию, обыграв в суперфинале «Краснодар».

Заметную роль в успешном выступлении двух клубов сыграли казахстанские футболисты: Нурали Алип провел за «Зенит» 8 матчей в чемпионате страны и 4 – в Кубке России, Бахтиер Зайнутдинов за ЦСКА сыграл 21 матч в первенстве, забив 1 гол и сделав 2 результативные передачи, и 6 встреч в Кубке страны.

Несмотря на победу ЦСКА в прошлом матче (1:0 в чемпионате страны 19 марта), фаворитом предстоящей встречи считается «Зенит», коэффициент на победу которого равен 1.90. Шансы ЦСКА оцениваются в 3.90, ничьей – 3.80. Во многом это объясняется тем, что «армейцы» до победы в предыдущем матче проиграли питерцам восемь раз подряд во всех играх, включая товарищеские. В прошлом межсезонье «Зенит» и вовсе разгромил ЦСКА со счетом 3:0. Также «армейцы» проиграли два последних матча в рамках подготовки к предстоящему сезону столичному «Динамо».

Заходите на Fonbet, изучайте широчайшую линию на Суперкубок России и делайте ставку с коэффициентом от 2.00 без какого-либо риска. В случае проигрыша Fonbet вернет вам на бонусный счет 100% от ставки!

Если же у вас еще нет игрового счета, то всем новым клиентам Fonbet дарит фрибет в 5000 тенге при регистрации.