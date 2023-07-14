Букмекеры РФ заработали 530,5 млрд рублей за полгода

Объем депозитов, принятых российскими букмекерскими компаниями за I полугодие 2023 года, составил 530,5 млрд рублей, следует из данных Единого центра учета перевода ставок (ЕЦУПИС). В прошлом году букмекеры заработали за этот же период 419,9 млрд рублей.

В общей сложности за время существования ЕРАИ, то есть с IV квартала 2021 года, букмекеры выплатили 23,02 млрд рублей целевых отчислений на поддержку спорта.

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