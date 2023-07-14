Букмекеры РФ заработали 530,5 млрд рублей за полгода

Теги Ставки на спорт Ставки на футбол Бесплатные ставки (фрибеты) Ставки

Объем депозитов, принятых российскими букмекерскими компаниями за I полугодие 2023 года, составил 530,5 млрд рублей, следует из данных Единого центра учета перевода ставок (ЕЦУПИС). В прошлом году букмекеры заработали за этот же период 419,9 млрд рублей.

В общей сложности за время существования ЕРАИ, то есть с IV квартала 2021 года, букмекеры выплатили 23,02 млрд рублей целевых отчислений на поддержку спорта.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Зенит и ЦСКА зарубятся за 8-й Суперкубок. Петербуржцы – очевидные фавориты

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
они уже управляют клубами, которые играют как надо например пари нн?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий