Чемпионат Португалии будет называться Liga Portugal Betclic – у него новый титульный спонсор

Betclic стал титульным спонсором элитного дивизиона чемпионата Португалии. Liga Portugal Betclic – новое название турнира. Ранее основным партнером португальской лиги была букмекерская компания Bwin.

Также этим летом Betclic стала официальным партнером UFC в Португалии.

Чемпионат Португалии по футболу в сезоне-2022/23 выиграла лиссабонская «Бенфика». Она же – главный фаворит следующего сезона с коэффициентом 1.90 на чемпионство. Если же чемпионом станет «Порту», сыграет коэффициент 2.10.

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«Зенит и ЦСКА зарубятся за 8-й Суперкубок. Петербуржцы – очевидные фавориты

Букмекерские конторы зарабатывают на марже, а не на проигрышах. Что это такое?