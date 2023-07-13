БК Леон и ФК «Амкар Пермь» продолжат сотрудничать

Букмекерская компания Леон сохранит статус официального партнера ФК «Амкар Пермь». Об этом объявили на пресс-конференции, которая прошла 13 июля. Партнеры заявили, что нашли эффективную модель взаимодействия, которое взаимовыгодно для обеих сторон. БК Леон и ФК «Амкар Пермь» достигли поставленных на сезон целей и именно это стало решающим фактором для пролонгации сотрудничества.

Также стороны рассказали, что планируют большой количество активностей в предстоящем сезоне как в офлайн-, так и онлайн-форматах.

Президент ФК «Амкар Пермь» Валерий Чупраков:

«Сотрудничество с Леоном открывает новые горизонты для развития клуба. Мы с радостью приняли предложение Леона продолжить сотрудничество. В новые проекты будет входить и совместная программа лояльности — все наши активности будут направлены на наших болельщиков».

Пресс-атташе БК Леон Никита Альбинский:

«Мы с большим удовольствием объявляем о продолжении нашего сотрудничества с футбольным клубом «Амкар Пермь». Мы нашли эффективную модель взаимодействия, достигли всех поставленных целей в рамках сотрудничества. У нас большие планы на предстоящий сезон. Мы хотели бы воплотить в жизнь уникальные проекты, которые принесут нашим болельщикам и всем поклонникам футбола только самые добрые эмоции. Мы благодарны клубу за возможность продолжить совместную плодотворную работу».