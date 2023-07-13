Мужские полуфиналы Уимблдона! Кто победит?

Третий турнир “Большого Шлема” успешно подходит к своему логическому завершению. Уимблдон этого года запомнится не только интересными матчами и сюрпризами, но и постоянными переносами игр из-за дождя. Как же много матчей было отменено. Кому-то это шло на пользу, потому что можно было перестроиться и найти другие стратегии. Например, Стефанос Циципас точно смог извлечь пользу от переноса матча с Энди Марреем, когда тот выигрывал 2-1. Кому-то паузы в играх могли сбить игровой тонус, ведь расписание становилось более плотным. В данном турнире большая часть успеха – опыт, который помогает спортсменам не делать те или иные ошибки в своей игре.

Именно опыт помогает главному фавориту турнира Новаку Джоковичу. Кажется, что эту “машину” уже не остановить. У серба не было трудных матчей. Да, игра с поляком Хубертом Хуркачем оказалось более долгой, чем ожидалось, но Новак знает, что надо делать на тай-брейках. Джоковича может остановить только темная лошадка турнира, какой-то неожиданный теннисист, к которому не были готовы соперники до него. Сможет ли таковым стать Янник Синнер? Поглядим, ведь итальянец давал довольно дерзкое интервью перед началом турнира, где сказал:

“Мы, молодые игроки, должны понять, как подойти к 36-летнему возрасту в такой форме, как Новак. Он – фаворит с точки зрения опыта и уверенности. мало кто может его обыграть, но я себя причисляю к тем, кто может.”.

Аналитики компании 1XBET точно не согласны с мнением Синнера и считают, что Джокович с легкостью пройдет итальянца. Коэффициент на победу серба составляет 1.18, против 4.79 на Синнера. Интересно, а сможет ли Янник взять хоть один сет? Компания 1XBET предлагает взять тотал сетов 3,5Б с коэффициентом 1.71.

Второй полуфинал более ровный. Первая ракетка мира Карлос Алькарас сыграет с экс-лидером мирового рейтинга Даниилом Медведевым. Очень интересный поединок с точки зрения данных игроков. Испанец очень подвижный и быстрый. Его главная задача – перебегать соперника и сделать большое количество кроссов. Его стиль “молодой Надаль” не оставляет никому шансов. Крайне неудобный соперник для теннисистов, кто не любит бегать по корту, передвигаться к сетке. Однако, Даниил Медведев привык к такому, ведь каждый его противник заставляет подбегать к сетке, думая, что рост россиянина, а он составляет 198 см, сыграет злую шутку на середине площадки. Алькарас неудобный соперник для Медведева, а Медведев неудобен для Алькараса. Крайне интересная битва ожидается в полуфинале между этими спортсменами. Кто доставит больше неудобства друг другу? Эксперты компании 1XBET считают фаворитом Карлоса с коэффициентом 1.41, но Даниил имеет большие шансы на успех. Аналитики дают 3.25. Интересный исход на этот матч, предложенный компанией 1XBET – количество эйсов. Медведев любит пробивать удары на вылет и у него это довольно хорошо получается. За турнир он оформил 29 эйсов, 9 из которых оформил в короткой двухсетовой встрече с Иржой Лехечкой. А в победной поединке против Юбенкса и вовсе настрелял 28 ударов за 5 сетов. Предлагаем взять 9.5Б эйсов за 1.8 для Медведева, так как считаем, что матч окончится за 4-5 сетов. Это позволит осуществить много подач навылет.

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