PARI и Федерация регби России запустили «Перепись любителей регби»

Букмекерская компания PARI и Федерация регби России объявили о старте всероссийской переписи поклонников регби. Цель совместного проекта — объединить в мощном комьюнити спортсменов и любителей этого вида спорта по всей стране.

Поклонники регби смогут выбрать на специально созданном сайте, где им тренироваться или болеть за свою любимую команду. Для этого следует отметить свое местоположение на карте. Кроме того, участники проекта смогут оставлять сообщения другим любителям регби. Например, чтобы найти компанию для просмотра трансляций или поддержать свой клуб на стадионе.

Для тех, кто только начинает погружаться в этот вид спорта, на сайте доступен блок правил регби. На связи с участниками переписи будет находиться лучший регбист России 2015 и 2018 годов, амбассадор PARI Василий Артемьев. Любой желающий сможет задать ему вопрос о регби. Ответы экс-игрок сборной России будет записывать на видео в телеграм-канале «Кружок регбистов».

Также PARI совместно с Федерацией регби России сняли ироничный проморолик о проекте «Перепись регбистов». Его озвучил легендарный ведущий Николай Дроздов. В съемках принимали участие регбисты, выступающие за профессиональные российские клубы.

Алексей Левинский, директор по спортивному маркетингу PARI:

«Мы видим в этом проекте высокий потенциал, поэтому нисколько не сомневаемся в успешном взаимодействии с Федерацией регби России. Регби в нашей стране интересуется намного больше людей, чем об этом принято думать. Наш проект поможет им объединиться».

Павел Федоров, генеральный директор — председатель правления Федерации регби России:

«Регби — это коллективный спорт, где ничего невозможно сделать в одиночку, поэтому проект попал в самую точку. Уверен, что идея объединить всех поклонников овального мяча будет с воодушевлением принята в регбийном сообществе, даст возможность многим обрести новые знакомства, создать новые команды или просто вместе болеть за любимые клубы. А мы всегда готовы оказать помощь и поддержку».

Присоединяйтесь к переписи, вступайте в комьюнити и ищите других любителей регби. Так мы поймем, сколько поклонников этого вида спорта в нашей стране.

О PARI

PARI — российская букмекерская компания, лауреат премии «Спорт и Россия 2023» в номинациях «Лучшая букмекерская компания» и «Лучший хоккейный проект года», «Премии РБ 2022» в номинации «Лучшее приложение», а также SBA Awards 2023 в категориях «Клиентский сервис года», «Креатив года» и «Лучшая спонсорская интеграция года» и MarSpo 2023 в пяти номинациях: «Лучшая активация спонсорских прав букмекерских компаний в спорте», «Лучшая организация открытия/закрытия сезона», «Лучшая спонсорская активация до 1 млн рублей», «Лучший PR-проект спортивного клуба / события / организаций» и «Лучший digital-проект». Компания принимает активное участие в развитии российского спорта, сотрудничая с Высшей хоккейной лигой, Союзом биатлонистов России, Всероссийской федерацией волейбола, рядом популярных профессиональных и любительских команд. Компания реализует программы поддержки PARI чемпионата России по регби и PARI Кубка России по регби, а также PARI — Суперлиги по мини-футболу. Компания является титульным партнером турнирного оператора Relog Media, который имеет права на русскоязычные трансляции матчей в рамках BLAST Premier.

PARI имеет соглашения с футбольными клубами «ПАРИ НН», «Торпедо», «Ахмат», а также с клубами КХЛ — «Торпедо», «Адмирал», «Северсталь», «Витязь» и «Нефтехимик» и блогерским футбольным клубом «Амкал». Команду амбассадоров сформировали легендарный российский футболист Андрей Тихонов, телеведущие Дмитрий Губерниев и Ольга Петрикова, регбист Василий Артемьев, боец Арман Царукян и экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян.