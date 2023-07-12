Магазины «Связной» больше не проводят полную идентификацию игроков на ставках

На сайте Единого ЦУПИС опубликовано заявление, что магазины «Связной» больше не принимают полную идентификацию беттеров.

Таким образом, у клиентов букмекерских контор осталась возможность проходить полную идентификацию только на портале Госуслуг, с помощью Tinkoff ID и в салонах CONTACT.

Сокращение функций в «Связном» связано с процедурой банкротства, которую компания собралась проводить еще в феврале. Сейчас, по решению суда, в отношении компании начата процедура наблюдения (первый этап банкротства)

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Букмекерские конторы зарабатывают на марже, а не на проигрышах. Что это такое?