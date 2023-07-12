«ЛИГА СТАВОК» СТАЛА ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ ПЕРВОГО ГОЛЬФ-ФЕСТИВАЛЯ В РОССИИ

8 июля в подмосковном гольф-клубе «Форест Хиллс» состоялся традиционный ежегодный гольф-турнир – одно из главных событий лета на стыке культуры и спорта. В этом году генеральным партнером стала букмекерская компания “Лига ставок”. Мероприятие приобрело особый статус благодаря своему формату. Первый в России Golf Music Fest стал новацией как в гольфе, так и во всем фестивальном движении.

Golf Music Fest 2023 поистине инновационное событие – организаторы внедрили в программу большое количество активностей, впервые соединив спортивный азарт с культурной программой. Этим летом можно говорить о значительном увеличении масштабов мероприятия – в фестивале приняли участие резиденты лучшего в мире джаз-клуба Алексея Козлова. В гольф-турнире были представлены все категории гольфистов и специальные номинации, а “Лига ставок” разыграла 300 000 рублей за Hole-In-One.

“Лига ставок” расширяет представление о спортивной индустрии, организуя внутри профессиональных событий уникальные культурные активности, чем привлекает к спорту культурную аудиторию, а к культуре – спортивную.

Программа закрытого фестиваля включила активности на любой вкус: экскурсия по полю, мастер-классы по гольфу, специальные активности от партнеров, минигольф с призами от «Лиги Ставок», полеты на воздушном шаре от Tenzor Consulting Group, вечер в стиле Boho Chic, изысканный ужин и великолепная музыка в исполнении Вадима Эйленкрига, Ольги Синяевой и AllSeeBand, Артура Газaрова и Sambateria и многое другое.

Турнир прошел в лучших традициях гольфа, и в сопровождении прекрасной музыки — джаз, фанк, свинг. Количество заявок на турнир и гостевую программу превзошло не только ожидания, но и количество возможных мест. Несмотря на это, организаторам удалось добиться того, чтобы каждый гость смог насладиться мероприятием.

Новая цель организаторов и партнеров следующего события – расширять и масштабировать фестиваль, переходя из закрытого в открытый формат.