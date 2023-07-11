В Беларуси вынесли приговор экс-директору «Ротора» за организацию договорных матчей

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Суд в Минске огласил приговор бывшему спортдиректору солигорского «Шахтера» Владимиру Нидергаусу, который обвинялся в организации договорных матчей в Высшей лиге Беларуси.

Россиянина признали виновным по статьям ч. 1-2 ст. 253 Уголовного кодекса (подкуп участников и организаторов спортивных соревнований). Функционера отпустили из-под стражи в зале суда, а тюремное заключение было изменено под подписку о невыезде из страны. Это наименьшее наказание, предусмотренное по данной статье.

В 2005-2007 Нидергаус занимал пост директора в «Роторе», а в «Шахтер» попал в 2021 году.

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1 комментарий

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Андоррский почтальон
Подписка о невыезде - это не наказание, а мера пресечения. В ст. 253 УК РБ такая санкция не предусмотрена и такого приговора быть не может. Фадин, не пишите чушь.
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