В Беларуси вынесли приговор экс-директору «Ротора» за организацию договорных матчей

Суд в Минске огласил приговор бывшему спортдиректору солигорского «Шахтера» Владимиру Нидергаусу, который обвинялся в организации договорных матчей в Высшей лиге Беларуси.

Россиянина признали виновным по статьям ч. 1-2 ст. 253 Уголовного кодекса (подкуп участников и организаторов спортивных соревнований). Функционера отпустили из-под стражи в зале суда, а тюремное заключение было изменено под подписку о невыезде из страны. Это наименьшее наказание, предусмотренное по данной статье.

В 2005-2007 Нидергаус занимал пост директора в «Роторе», а в «Шахтер» попал в 2021 году.

«Ставки» на Sports.ru

Медина делал ЦСКА результативнее. В «Спартаке» будет так же?