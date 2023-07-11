Клиент BetBoom за пять часов выиграл 3 300 000 рублей с двух ординаров на The Bali Major 2023

В эти выходные завершился The Bali Major 2023 — последний из трёх глобальных турниров профессионального сезона Dota Pro Circuit, проходившего с 26 июня по 9 июля на острове Бали в Индонезии. Призовой фонд турнира составил 500 000 долларов.

Один из клиентов BetBoom решил испытать свои силы и собрал пару ординаров в субботу. Он предсказал победу Gaimin Gladiators над Tundra на первой карте, поставив 1 134 481 рубль. Кэф этого купона составил всего 1.48. Через час на его балансе уже было 1 679 032 рубля. А вторую ставку беттор сделал спустя всего три часа после выигрышного первого ординара. В ней он поставил на успех Quest Esports над Team Liquid на второй карте. Рисковать он снова решил по-крупному, поставив 979 032 рубля, где коэффициент составил 1.68. И эта ставка зашла через 60 минут, принеся клиенту BetBoom 1 644 774 рубля на баланс. Итого за пять часов он выиграл 3 323 806 рублей.

Успех Gaimin Gladiators не был сюрпризом. Команда обыграла своего соперника на обеих картах, тем самым гарантировав себе прохождение уже в пятый гранд-финал на международных турнирах в текущем году. Как и на двух предыдущих мейджорах, в финальном матче The Bali Major 2023 встретились Gaimin Gladiators и Team Liquid. GG смогли обыграть соперника, уступив лишь на одной карте. Игра завершилась со счетом 3:1. Таким образом состав Gaimin Gladiators забрал уже пятый титул в нынешнем сезоне из пяти возможных. Примечательно, что это первый случай в истории Dota 2, когда три мейджора и два крупных турнира DreamLeague выиграла одна команда.

А вот ставка клиента BetBoom на победу Quest Esports над Team Liquid на второй карте могла не осуществиться. Противостояние на первой карте закончилось в пользу Team Liquid. А на второй карте, которая и была в ординаре беттора, Quest Esports смогла взять реванш и сравнять счет. Этого было достаточно, чтобы ставка зашла. На третьей карте Team Liquid оказалась сильнее оппонента и вышла в финал The Bali Major 2023, где, к своему несчастью, уже встретилась с Gaimin Gladiators.