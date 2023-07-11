Футбольный «Шанхай» 8 месяцев подряд забивает в гостях! Кэф сегодня – подарок

В кубке Китая по футболу «Шаньдун Тайшань» сыграет с «Шанхай Шеньхуа» в 14:35 по Москве.

С ноября 2022-го года гости ни разу не сушили игры, постоянно забивая на выезде, тренд феноменален – 16 выездных матчей подряд. При этом столичные забивали и в 24 из 25 последних официальных играх, но и это не все, «Шаньдун» пропускает в 8 из 9 последних личных встреч.

Казалось, гол «Шанхая» должен идти по минимальным кэфам, однако тут царский – 1.68

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