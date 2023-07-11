Единый ЦУПИС запустил полную идентификацию через Госуслуги

ЦУПИС (единый центр учета переводов ставок букмекерских контор) внедряет новую, упрощенную идентификацию клиентов – через инфраструктуру «Цифровой профиль». Теперь любой гражданин России может пройти все этапы подтверждения на сайте букмекера или в Кошельке ЦУПИС, используя сервис Госуслуг.

Для использования этого способа идентификации личности у пользователя должна быть подтверждённая учётная запись на Госуслугах. Также должен совпадать номер телефона с тем, что указан при регистрации в Едином ЦУПИС. Обновлённый процесс идентификации займет менее 5 минут, что существенно сокращает время ожидания.

«Ранее такая возможность была не у всех клиентов – сейчас новый способ идентификации существенно упростил доступ к сервисам, предоставляемым российскими букмекерскими конторами и Национальной Лотереей», — рассказывает Председатель правления НКО «Мобильная карта» (работает под брендом Единый ЦУПИС) Елена Шейкина.

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