Olimpbet проведет турнир по панне в Казани и разыграет 175 000 рублей

OLIMPBET Суперкубок России все ближе! Уже 15 июля в Казани «Зенит» и ЦСКА разыграют почетный трофей и откроют российский футбольный сезон.

Olimpbet, титульный партнер Суперкубка, устроит в столице Татарстана настоящий футбольный праздник — яркий и разнообразный. Одна из активностей — турнир по панне, в котором сможет поучаствовать любой желающий. А три победителя поделят призовой фонд в 175 000 рублей: 100 000 заберет победитель, 50 000 — серебряный призер, 25 000 — бронзовый призер.

Панна — это разновидность уличного футбола. Побеждает тот, кто забьет больше голов или прокинет мяч сопернику между ног. Игра проходит на небольшой круглой площадке и длится три минуты. Никаких специальных навыков, чтобы сыграть в панну, не надо — попробовать силы может любой, кто хотя бы иногда играет в футбол.

Olimpbet проведет турнир по панне в Казани в два этапа. Решающие игры пройдут на «Ак Барс Арене» 15 июля — перед началом матча «Зенита» и ЦСКА. В них примут участие восемь лучших стритфутболистов России, в том числе звездные фристайлеры Жан-Пьер Папен и Бизекс. А соревноваться с ними будут победители отборочного раунда, который пройдет накануне, 14 июля, на футбольных полях около экстрим-парка «Урам» (Кремлёвская набережная, 33). Попробовать силы может любой желающий — достаточно зарегистрироваться на месте и быть старше 18 лет. Начало регистрации в 13:00, турнира — в 14:00.

Участвуйте в турнире, смотрите футбол и получайте максимум эмоций вместе с Olimpbet.