Австралия запустит реестр самоисключения от азартных игр

Такой проект разрабатывался на протяжении пять лет. Этот реестр будет запущен 21 августа. Он объединит в себе 75 лицензированных гемблинг-операторов. Прежде чем предлагать человеку услуги, эти операторы должны будут убедиться, что человек не исключен.

Также в стране предусмотрели, как быть с нелегальными операторами, которые не входят в реестр – ими займется Австралийское управление по средствам массовой информации и коммуникациям.

Министр связи Мишель Роуленд заявила, что защита австралийцев от вреда, который причиняют азартные игры в интернете, это ключевой приоритет для правительства. По ее словам, запущенный реестр позволит легко отказаться от услуг онлайн-букмекеров.

Правительство также может ввести запрет на рекламу азартных игр.

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