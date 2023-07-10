БЕТСИТИ – титульный партнер Кубка 100-летия по волейболу

Турнир приурочен к 100-летию отечественного волейбола.

Букмекерская компания БЕТСИТИ подписала соглашение с Всероссийской федерацией волейбола (ВФВ) о титульном партнерстве Кубка 100-летия по волейболу среди мужских команд.

БЕТСИТИ и ВФВ совместно учредили новый турнир и представили его название – БЕТСИТИ Кубок 100-летия. Соревнование решит сразу несколько важных задач. В отсутствие международных соревнований российские волейболисты получат игровую практику, а болельщики увидят еще больше матчей любимых команд.

В БЕТСИТИ Кубке 100-летия примут участие восемь лучших клубов чемпионата России-2022/23. Они разделены на две группы. По две лучшие команды выйдут в «Финал четырёх».

В группе А сыграют «Зенит-Казань» (Казань), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Белогорье» (Белгород) и «АСК» (Нижний Новгород). Матчи группы А пройдут в Казани и Санкт-Петербурге.

В группе Б встретятся «Динамо» (Москва), «Локомотив» (Новосибирск), «Факел» (Новый Уренгой) и «Динамо-ЛО» (Ленинградская область). Матчи группы Б пройдут в Новосибирске и Москве.

Первый тур группового этапа состоится 7-10 сентября. Второй тур – 21-24 сентября.

«Финал четырёх» примет Калининград. Решающие матчи пройдут 7-8 октября.

В рамках сотрудничества БЕТСИТИ и ВФВ запланированы промо-мероприятия, интерактивные проекты, ряд интересных активаций и розыгрышей для болельщиков команд.

БЕТСИТИ систематически поддерживает российский волейбол. В декабре 2022 года при поддержке компании прошел БЕТСИТИ Финал Кубка России по волейболу среди мужских команд.

Рустем Акмалов, директор по маркетингу БЕТСИТИ:

– БЕТСИТИ укрепляет сотрудничество с Всероссийской федерацией волейбола. Ранее мы совместно провели БЕТСИТИ Финал Кубка России среди мужских команд. Мероприятие в Новом Уренгое получилось ярким и насыщенным. В новом сезоне БЕТСИТИ с удовольствием поддержит уникальный турнир, приуроченный к 100-летию российского волейбола. Мы рады внести свой вклад в развитие и популяризацию этого вида спорта в нашей стране. Уверен, что любители волейбола получат огромное удовольствие от матчей лучших команд России!

Александр Яременко, генеральный секретарь ВФВ:

– Я рад, что уже второй год ВФВ и БЕТСИТИ проводит совместные турниры. Общим стартовым проектом стал Финал Кубка России 2022 года. Сейчас мы с радостью анонсируем, что компания БЕТСИТИ, в лице которой мы обрели верного партнера, поддержит флагманский проект текущего года – Кубок 100-летия среди мужских команд. Официальное название турнира – БЕТСИТИ Кубок 100-летия. Уверен, что наше плодотворное сотрудничество продолжится и в будущих проектах.