Женская сборная России по футболу впервые сыграет в Казани против сборной Ирана

Первый в истории российского женского футбола матч со сборной Ирана состоится в пятницу, 14 июля, в Казани на стадионе «Центральный». Начало встречи в 15:30. Этот матч станет первой за два года домашней игрой женской сборной России. Также впервые матч женской сборной пройдет в Казани.

Это игра станет первой для главной звезды сборной, чемпионки Англии, игрока лондонского «Челси» Алсу Абдуллиной на исторической арене родного Татарстана в составе национальной команды.

Факты об Алсу Абдуллиной:

1) Алсу Абдуллина из Татарстана, играет в Челси и сборной России. Первая и единственная российская девушка в английской премьер-лиге. Двукратная чемпионка Англии и обладательница Кубка Англии.

2) Абдуллина — уроженка поселка Актюбинский Азнакаевского района в Татарстане

В 16 лет Алсу дебютировала за сборную России,

После яркой игры за «Локомотив» и сборную страны, Алсу получила приглашение в «Челси»

Достижения:

«Чертаново»- Серебряный призёр чемпионата России: 2018;

«Локомотив»- Чемпион России: 2021, Серебряный призёр чемпионата России: 2020;

«Челси»- Чемпион Англии (2): 2021/22, 2022/23, Обладательница Кубка Англии: 2022/23.

Футбол в Иране:

Футбол в Иране начал развиваться в 1970. Девочки могли свободно играть вместе с мальчиками на улицах, на коробках. Постепенно профессиональные команды начали делать свои женские отделения. Собрали сборную в возрасте 12-18 лет из волейболисток, баскетболисток. Пригласили итальянскую команду на товарищеские матчи.

После исламской революции женщинам запретили играть в футбол и организованного футбола в Иране для женщин не осталось. Женщины ушли в футзал, где могли тренироваться и играть за закрытыми дверями в хиджабах и с закрытыми руками и ногами.

Университет Альзахра (чисто женский) в 1993 году под давлением страстных поклонниц футбола, девочек, которые хотели играть, поменял внутренний распорядок, и впервые с исламской революции организовал соревнования по футзалу среди женщин. Не официальное. В нем приняли участие 10 студенческих команд. К 1997 году разрешили проводить официальные соревнования.

2005 Katayoun Khosrowyar

Стала изменять отношение к игре. Развивала женскую сборную. Программу развития женского футбола.

В 2012 году иранки должны были поехать на свои первые олимпийские игры, но ФИФА забанил их из-за хиджабов

В 2014 году бан сняли.

В 2016 Ю-17 играла уже в хиджабах

В 2007 году создана женская лига Ирана