Испания, Португалия и Италия – фавориты Евро U-19, последним полуфиналистом станет Норвегия или Исландия

На Мальте продолжается юношеский чемпионат Европы по футболу среди сборных U-19. Восемь команд поделены на две группы по четыре, две лучшие выходят в полуфиналы.

В группе В осталось провести матчи третьего тура: Испания уже вышла в полуфинал с 6 очками, Греция лишилась шансов с 0, у Норвегии – 4 очка, у Исландии – 1. Коэффициент на победу Исландии над Грецией – 1.82. Испания – абсолютный фаворит матча против Норвегии, ее успех оценивается коэффициентом 1.36.

Ранее места в полуфинале из группы А обеспечили Португалия и Италия.

Победа Испании на Евро котируется за 2.30, Португалии – за 2.75, Италии – за 4.70, Норвегии – за 7.00, а Исландии – за 20.00.

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