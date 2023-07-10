Коэффициент на победу Сафиуллина на «Уимблдоне» – 250.00, Медведев – четвертый фаворит

В Великобритании продолжается теннисный «Уимблдон»-2023, впереди несколько матчей четвертого раунда. Уже сейчас известны букмекерские котировки на общую победу в турнире.

Россиянин Роман Сафиуллин уже вышел в четвертьфинал «Уимблдона», где встретится с итальянцем Янником Синнером. Если он выиграет турнир, сыграет коэффициент 250.00.

До этой же стадии турнира добрался и Андрей Рублев. Общая победа на «Уимблдоне» этого теннисиста котируется за 40.00. Даниилу Медведеву еще предстоит матч четвертого раунда против чеха Иржи Лехечки. Шансы на победу Медведева на турнире оцениваются в 15.00.

По мнению букмекеров, только у трех теннисистов больше возможностей выиграть турнир: за 1.48 можно поставить на Новака Джоковича, за 5.00 – на Карлоса Алькараса, за 10.00 – на Янника Синнера.

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