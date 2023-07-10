Коэффициент на победу Сафиуллина на «Уимблдоне» – 250.00, Медведев – четвертый фаворит

Теги Уимблдон Ставки на спорт Андрей Рублев Роман Сафиуллин Даниил Медведев Ставки на теннис Ставки

В Великобритании продолжается теннисный «Уимблдон»-2023, впереди несколько матчей четвертого раунда. Уже сейчас известны букмекерские котировки на общую победу в турнире.

Россиянин Роман Сафиуллин уже вышел в четвертьфинал «Уимблдона», где встретится с итальянцем Янником Синнером. Если он выиграет турнир, сыграет коэффициент 250.00.

До этой же стадии турнира добрался и Андрей Рублев. Общая победа на «Уимблдоне» этого теннисиста котируется за 40.00. Даниилу Медведеву еще предстоит матч четвертого раунда против чеха Иржи Лехечки. Шансы на победу Медведева на турнире оцениваются в 15.00.

По мнению букмекеров, только у трех теннисистов больше возможностей выиграть турнир: за 1.48 можно поставить на Новака Джоковича, за 5.00 – на Карлоса Алькараса, за 10.00 – на Янника Синнера.

«Ставки» на Sports.ru 

Стартует «Уимблдон»: кто удивит, в чем сила травы и почему Джокович – царь

Букмекерские конторы зарабатывают на марже, а не на проигрышах. Что это такое?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий