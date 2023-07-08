Волкановски vs Родригес: предстартовые расклады и ставка без риска в Fonbet 

В воскресенье, 9 июля, в Лас-Вегасе (США, штат Невада) в главном бою турнира UFC 290 австралиец Александр Волкановски проведет защиту титула чемпиона в полулегком весе против временного чемпиона мексиканца Яира Родригеса.

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Шансы Волкановски на победу оцениваются в Fonbet коэффициентом 1.26, Родригеса – 4.05, ничьей – 60.00. А еще Fonbet дарит новым клиентам фрибет 5 000 тенге при регистрации.

Волкановски в прошлом поединке прервал сумасшедшую серию из 22 побед, проиграв россиянину Исламу Махачеву решением судей. В том бою австралиец бился за титул чемпиона UFC в легком весе и не сумел стать обладателем поясов в двух весовых категориях одновременно. Но сохранил пояс в полулегком весе, и теперь ему бросает вызов временный чемпион UFC.

Родригес в последних шести боях потерпел только одно поражение, от Макса Холлоуэя, выиграл два последних поединка, в последнем завоевал пояс временного чемпиона. Сумеет ли он навязать сопротивление грозному сопернику? Если да, то вполне может получить бонус за лучшее выступление вечера, коэффициент на это равен 6.65. Шансы Волкановски получить бонус оцениваются в 2.65.

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