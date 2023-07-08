Волкановски vs Родригес: предстартовые расклады и ставка без риска в Fonbet 

Теги UFC Ставки на спорт Яир Родригес Александр Волкановски Sports.ru - Казахстан Ставки

В воскресенье, 9 июля, в Лас-Вегасе (США, штат Невада) в главном бою турнира UFC 290 австралиец Александр Волкановски проведет защиту титула чемпиона в полулегком весе против временного чемпиона мексиканца Яира Родригеса. 

Специально под этот турнир Fonbet приготовил акцию: соберите экспресс из событий UFC 290 с коэффициентом от 3.00 и в случае проигрыша вам вернется 100% от суммы ставки на бонусный счет.

Шансы Волкановски на победу оцениваются в Fonbet коэффициентом 1.26, Родригеса – 4.05, ничьей – 60.00. А еще Fonbet дарит новым клиентам фрибет 5 000 тенге при регистрации.

Волкановски в прошлом поединке прервал сумасшедшую серию из 22 побед, проиграв россиянину Исламу Махачеву решением судей. В том бою австралиец бился за титул чемпиона UFC в легком весе и не сумел стать обладателем поясов в двух весовых категориях одновременно. Но сохранил пояс в полулегком весе, и теперь ему бросает вызов временный чемпион UFC. 

Родригес в последних шести боях потерпел только одно поражение, от Макса Холлоуэя, выиграл два последних поединка, в последнем завоевал пояс временного чемпиона. Сумеет ли он навязать сопротивление грозному сопернику? Если да, то вполне может получить бонус за лучшее выступление вечера, коэффициент на это равен 6.65. Шансы Волкановски получить бонус оцениваются в 2.65. 

Ставьте на UFC без риска, ведь в случае проигрыша Fonbet вернет в виде бонусов каждому клиенту всю сумму, поставленную на экспресс из событий этого шоу с коэффициентом от 3.00. 

И не забывайте, что все новые клиенты получают фрибет 5 000 тенге при регистрации в Fonbet.

 

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий