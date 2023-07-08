Прогноз Эльхана Салихова и Winline на финал молодежного Евро между Испанией и Англией

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Сегодня в 19:00 состоится финал Евро U-21, в котором сыграют молодежные сборные Англии и Испании. 

Эльхан Салихов и Winline подготовили прогноз на этот матч.

«Я очень плотно смотрю за молодыми футболистами, поэтому и мимо молодежного Евро не смог пройти стороной. Конечно, очень хотелось, чтобы крутая история со сборной Грузии продолжалась до главного матча турнира, там собралась очень приличная банда, но они отлетели Израилю по пенкам. Те, в свою очередь, бесхарактерно как-то слили Англии, хотя наверное для них это был максимум.

Мудрик со своей командой тоже показали хорошую игру (может это будет повод поверить в него в «Челс»и еще раз), но проиграли в итоге Испанцам. И ведь они первые забили в матче, тогда подумал, что надо включать и смотреть матч. В итоге во втором тайме была лишь одна команда… как итог 5-1 в пользу Испанцев

Сегодня уже финал, Англия против Испании. Болеть буду за техничных испанцев! Как мне кажется нас ждет равный матч, поэтому склоняюсь к обе забьют в матче.

Winline как раз предлагает 1.72 на такую историю и это более чем приятный кэф».

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