BetBoom обновил приложение на Android: любители экспрессов и киберспорта получили долгожданные улучшения

Приложение BetBoom на Android обновилось: любители экспрессов и киберспорта получили долгожданные улучшения

BetBoom продолжает улучшать продукт! В этот раз букмекер обновил приложение на Android. Главные изменения:

Добавили функцию редактирования ординаров и экспрессов в разделе Спорт. Например, можно поменять исход матча с П1 на П2, главное, чтобы кэф был не ниже исходного. Для этого нужно:

• зайти в ставку;

• выбрать опцию «Редактор ставки»;

• зайти в историю ставок;

• внести изменения и сохранить их;

Поделиться ставкой с друзьям в соцсетях стало еще проще:

• перейди в раздел «Мои ставки» или «История ставок»;

• выбери нужную ставку;

• нажми на кнопку «Поделиться ставкой»;

Теперь, чтобы найти нужный маркет, нужно просто ввести его в строку поиска;

Максимальный коэффициент увеличили с 10 000 до 15 000;

Улучшили статистику в разделе Киберспорт – добавили график преимущества по золоту и виджет с полным закупом всех героев в Dota 2.

«Букмекеры предоставляют сотни различных маркетов, но найти подходящий часто бывает непросто для пользователей. BetBoom прислушался к пожеланиям клиентов и реализовал удобный поиск по маркетам. Также мы постоянно анализируем поведение пользователей, поэтому стараемся улучшать и дополнять функционал. В ходе анализа выявили, что каждый пятый клиент делает скрин ставки. Мы решили упростить процесс и добавить возможность отправлять ставки в социальные сети и мессенджеры. Надеемся, что эти новые функции сделают использование приложения еще более удобным и приятным», — прокомментировала обновление приложения директор продукта BetBoom Виктория Качайкина.

В ближайшее время обновления выпустят и на iOS.

Скачать приложение на Android можно тут

Скачать приложение на iOS можно тут